Против демонстрантов в городах Белоруссии применили газ

Против демонстрантов в нескольких городах Белоруссии применили газ, передает Sputnik Беларусь.

В Минске при разгоне протестующих, помимо слезоточивого газа, также используют светошумовые гранаты, дубинки и перцовые баллончики. Об этом рассказали очевидцы. Слышны звуки от взрывов дымовых шашек. Ранее сообщалось, что несколько человек были ранены в ходе столкновений.

Удушающий газ против демонстрантов применили в Гродно. Протестующие жалуются на сложность с дыханием.

Также слезоточивый газ был использован против демонстрантов в Бресте, передает Belsat. На акцию собрались около тысячи человек, им перекрыл дорогу спецназ. Есть задержанные, но пострадавших нет.

Участники акций протеста по всей Белоруссии не признают победу Александра Лукашенко на президентских выборах и требуют нового, честного голосования.