Главная соперница Лукашенко отказалась признать поражение

Главная соперница действующего президента Белорусии Светлана Тихановская отказывается признать поражение на выборах президента. Об этом заявили в ее штабе, передает RT в своем Telegram-канале.

По словам представителей Тихановской, данные с трех избирательных участков в Минске, где точно не было «не было фальсификаций», говорят о том, что она набирает большинство голосов. Согласно их альтернативным экзит-поллам, результат Тихановской составляет не менее 80 процентов голосов.

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Кандидат в президенты намерена дождаться официального объявления итогов выборов. Ранее сообщалось, что предварительно их планируется подвести в пятницу, 14 августа. По данным официальных экзит-поллов, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,3 процента голосов. У его основной соперницы Светланы Тихановской — 8 процентов голосов.

Тем временем по всей Белоруссии начались массовые акции протеста. Их подавляют заранее мобилизованные силовики и военные, в ход идет спецтехника и слезоточивый газ. Одна из самых крупных стычек с ОМОНом произошла в Минске, который перекрыли еще до завершения голосования. Данные о пострадавших пока не поступали.

При этом в Минске продолжает работать один избирательный участок. Голосование пришлось продлить из-за рекордной явки, которую в ЦИК назвали провокацией оппозиции. Первые задержания начались среди тех, кто остался в очереди после окончания отведенного по закону времени для голосования.