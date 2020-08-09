В Минске появились раненые в столкновениях с ОМОН

В Минске появились первые раненые в столкновении протестующих с ОМОНом в центре города. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

Возле стелы «Минск - город-герой» замечены люди в крови, им оказывают помощь и перебинтовывают.

Ранее сообщалось, что силовики в Минске применяют против демонстрантов светошумовые гранаты. Проходят массовые задержания.

По всей Белоруссии проходят акции протеста. Сторонники оппозиции не верят в победу на президентских выборах Александра Лукашенко, который, по предварительным данным экзит-поллов, набрал свыше 81 процента голосов.