По всей Белоруссии начались акции протеста

В разных городах Белоруссии начались акции протеста, вызванные предварительными итогами президентских выборов. Об этом сообщает Telegram-канал TUT.by.

В Могилеве ОМОН разгоняет людей, собравшихся в центре города. В Бресте протестующие встали напротив силовиков и скандируют: «Милиция с народом!». На месте задержали 10 человек.

Задержания также начались в Витебске, милиция перекрыла площадь Победы. Ранее сообщалось о задержаниях на избирательных участках в центре Минска.

Несколько сотен человек собрались на Советской площади в Гродно. На место приехали пожарные машины и ОМОН, которые начали выдавливать людей. Задержаны около 10 человек, люди пытаются спрятаться в костеле, передает «Радыё Свабода».

Ранее сторонники оппозиционного кандидата Светланы Тихановской призывали в случае ее поражения выйти на всеобщую забастовку, остановить работу предприятий и требовать честных выборов. Согласно первым результатам официальных экзитполов, Тихановская набрала 6,8 процента голосов. У действующего президента Александра Лукашенко 79,7 процента.