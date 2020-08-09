В Минске начались задержания в очередях у избиркомов

В Минске начались задержания у избирательных участков, сообщает Telegram-канал Tut.by.

Очевидцы рассказали, что силовики задержали несколько человек у двух избиркомов, расположенных на территории школ. К еще одному участку, где не успели проголосовать все желающие, подъехал автозак. Кроме того, начались задержания у Музея Великой Отечественной войны, передает Sputnik Беларусь.

9 августа в Минске образовались огромные очереди возле избирательных участков. Не все желающие успели заполнить бюллетень, и несколько комиссий решили продлить работу. Очереди из желающих проголосовать также образовались возле посольств Белоруссии в Москве, Киеве и Варшаве. Не все успели попасть внутрь, что вызвало волну возмущения собравшихся после закрытия участков. Центр Минска уже перекрыт силовиками на случай массовых протестов.