Соперник Лукашенко заявил о грубых нарушениях при подсчете голосов

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил о грубых нарушениях при подсчете голосов на выборах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Sputnik Беларусь».

«По сути никакого подсчета не было. Нас обманули. Штаб будет собирать информацию о нарушениях по всей стране и обжаловать через суд», — сказал Дмитриев. Он добавил, что нарушения были зафиксированы на 32 участках в Минске.

Ранее ЦИК обновил данные экзитполов на выборах президента Белоруссии. Действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,3 процента голосов. У его основной соперницы Светланы Тихановской — 8 процентов голосов. Сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев набрал 1,1 процента.

Голосование завершилось в 20:00. Ранее сообщалось, что по данным на 18:00, явка составила 79 процента. Предвыборная кампания в Белоруссии сопровождалась акциями протеста из-за ареста и недопуска к выборам оппозиционных кандидатов. В Минск в день голосования согнали военную технику на случай протестных демонстраций.

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