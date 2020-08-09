Обстановку у посольства Белоруссии в Москве показали на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «LIFE SHOT».

На кадрах видно, что избиратели уже разошлись, площадь патрулируют правоохранители. Также у тротуаров стоят автозаки и патрульные машины.

Как сообщает РИА Новости, белорусское посольство в Москве получило от МИД России просьбу обеспечить соблюдение белорусами российских запретов на массовые акции.

Часом ранее Telegram-канал Mash показал очередь из нескольких тысяч человек, которые так и не успели проголосовать. Толпа скандировала «Перемен!» и «Лукашенко, уходи!».

9 августа в Минске образовались огромные очереди возле избирательных участков. Не все желающие успели заполнить бюллетень, и несколько комиссий решили продлить работу. Очереди из желающих проголосовать также образовались возле посольств Белоруссии в Москве, Киеве и Варшаве. Не все успели попасть внутрь, что вызвало волну возмущения собравшихся после закрытия участков. Центр Минска уже перекрыт силовиками на случай массовых протестов.