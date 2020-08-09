Посольство России занялось судьбой задержанных журналистов «Дождя» в Минске

Посольство России занялось судьбой задержанных в Минске журналистов телеканала «Дождь», освещавших выборы президента Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что посол лично контролирует ситуацию. По информации диппредставительства, журналисты находятся в минском РУВД. Они были задержаны из-за отсутствия аккредитации.

Ранее главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко пояснил РИА Новости, что телеканал запрашивал аккредитацию еще 15 июля. «Мы аккредитацию не получили, каждый день нас просили перезванивать попозже... Мы работали в ожидании получения подтверждения аккредитации», — сказал Дзядко.

О задержании корреспондентов «Дождя» Владимира Роменского, Василия Полонского и оператора Николая Антипова стало известно днем 9 августа. В сети появилось видео, на котором журналисты лежат лицом в асфальт, а потом люди в штатском уводят их в неизвестном направлении.

Накануне журналистов телеканала «Настоящее время» выдворили из Белоруссии на Украину. Президент Александр Лукашенко ранее призывал выслать из Белоруссии иностранных журналистов, «зовущих на майдан». Он, в частности, раскритиковал «Би-би-си», «Радио Свобода» и «Комсомольскую правду».