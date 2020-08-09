В Минске задержали и положили на асфальт журналистов «Дождя»

t.me

В Минске задержали журналистов российского телеканала «Дождь». Видео опубликовано в Telegram-канале NEXTA журналиста Степана Путило.

На кадрах видно, как трое человек лежат лицом вниз на асфальте, потом их уводят люди в штатском. Мимо проезжает милицейская машина.

На сайте телеканала сказано, что задержаны корреспонденты Владимир Роменский, Василий Полонский и оператор Николай Антипов.

Ранее в Белоруссии задержали и депортировали на Украину журналистов телеканала «Настоящее время».

9 августа в Белоруссии проходят президентские выборы. Избирательная кампания сопровождалась акциями протеста из-за недопуска и ареста оппозиционных кандидатов. Действующий президент Александр Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, призвал выдворить из страны иностранных журналистов, «зовущих на майдан». Он раскритиковал «Би-би-си», «Радио Свобода» и «Комсомольскую правду».