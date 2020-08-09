ЦИК Белоруссии призвал проигравших на выборах спокойно принять поражение

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина призвала проигравших на выборах президента кандидатов спокойно принять поражение и поздравить победителя. Она заявила об этом в эфире телеканала «Беларусь 1», передает РИА Новости.

«Я хотела, самое главное, (пожелать) уметь принять поражение. Вы знаете, в руководстве по наблюдению за выборами ОБСЕ прямо указано, что обязанность кандидата — это, в принципе, смириться с этим — принять, поздравить, то есть не волновать ту массу, которая его поддержала и которая готова, если он будет ее будоражить, выйти на площадь», — сказала Ермошина.

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9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Они отличаются рекордной явкой — уже к полудню ЦИК признал их состоявшимися, так как средний показатель по стране достиг необходимых по закону 50 процентов. При этом глава ЦИК Лидия Ермошина объяснила очереди провокацией оппозиции. «Чему обучали этот протестный электорат? Придите и займите кабину на полчаса. И так происходит», — сказала она.

Уже появились первые данные официальных экзит-поллов. Согласно ним, действующий президент набрал 79,7 процента голосов. У основной соперницы Лукашенко Светланы Тихановской — 6,8 процента голосов. Далее идут экс-депутат Анна Канопацкая (2,3 процента), сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев (1,1 процента), председатель белорусской социал-демократической партии БСДГ Сергей Черечень (0,9 процента). Против всех кандидатов высказались 9,2 процента избирателей.

Накануне выборов в соцсетях появились призывы оппозиции устроить всеобщую забастовку, если победит не она.