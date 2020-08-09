Лукашенко рассказал о письме Путина на пяти страницах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил от своего российского коллеги Владимира Путина письмо по поводу задержания 33 россиян, которых в Минске считают «боевиками». Об этом белорусский лидер рассказал журналистам, сообщает «Интерфакс».

По его словам, письмо размером в пять страниц пришло после того, как он упрекнул Россию, что она «перешла с братских на партнерские отношения». Такое заявление он публично сделал в ходе послания белорусскому народу и парламенту 4 августа, однако оно могло прозвучать и в личном разговоре президентов по телефону 7 августа.

Время, когда пришло письмо, Лукашенко не уточнил, он лишь указал, что инициатива собрать в нем всю информацию по делу, что известна российской стороне, принадлежит Путину. Сейчас бумаги изучает Следственный комитет. «Что касается перспективы, если кто-то ждет, что у нас абсолютно испортились отношения с Россией, — заблуждаетесь. Мы с президентом России примем решение, и никакие СМИ, "вагнеры" и прочие на это повлиять не в состоянии», — добавил Лукашенко.

Ранее он также заявил, что договорился с Путиным разобраться в этой истории. Версию, что российские «боевики» были провокацией третьей стороны, белорусский лидер не исключил, однако заметил, что она «вторична» и не имеет для него значения.

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 россиянина. Госагентство БЕЛТА объявило, что они являются членами частной военной компании (ЧВК) Вагнер. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов, которые состоятся 9 августа. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского, которому инкриминируются те же преступления.

Российская сторона настаивает, что задержанные россияне двигались транзитом через Минск в Стамбул, а их целью была охрана объекта в одной из африканских стран. При этом передвижение их по Белоруссии организовывала местная компания. В Москве их задержание считают провокацией, устроенной третьей страной.