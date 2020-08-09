Бывший СССР
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
В Минске задержали и положили на асфальт журналистов «Дождя»
Россиянин зарубил топором мешавшего ему спать соседа
В Белоруссии сообщили о беспрецедентных DDos-атаках на сайты госорганов
Московская официантка застряла головой в дверях кухонного лифта и сломала шею 
Помощник президента Абхазии объяснил таран ворот на границе с Россией
Лукашенко обратился к своим соперникам
Евросоюз придумал ответ на санкции США по «Северному потоку-2»
Родченков обвинил «Зенит» в допинговых махинациях
Ведущий BBC уволился из-за расистского слова в репортаже
Новости партнеров

Лукашенко рассказал о письме Путина на пяти страницах

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил от своего российского коллеги Владимира Путина письмо по поводу задержания 33 россиян, которых в Минске считают «боевиками». Об этом белорусский лидер рассказал журналистам, сообщает «Интерфакс».

По его словам, письмо размером в пять страниц пришло после того, как он упрекнул Россию, что она «перешла с братских на партнерские отношения». Такое заявление он публично сделал в ходе послания белорусскому народу и парламенту 4 августа, однако оно могло прозвучать и в личном разговоре президентов по телефону 7 августа.

Время, когда пришло письмо, Лукашенко не уточнил, он лишь указал, что инициатива собрать в нем всю информацию по делу, что известна российской стороне, принадлежит Путину. Сейчас бумаги изучает Следственный комитет. «Что касается перспективы, если кто-то ждет, что у нас абсолютно испортились отношения с Россией, — заблуждаетесь. Мы с президентом России примем решение, и никакие СМИ, "вагнеры" и прочие на это повлиять не в состоянии», — добавил Лукашенко.

Ранее он также заявил, что договорился с Путиным разобраться в этой истории. Версию, что российские «боевики» были провокацией третьей стороны, белорусский лидер не исключил, однако заметил, что она «вторична» и не имеет для него значения.

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 россиянина. Госагентство БЕЛТА объявило, что они являются членами частной военной компании (ЧВК) Вагнер. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов, которые состоятся 9 августа. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского, которому инкриминируются те же преступления.

Российская сторона настаивает, что задержанные россияне двигались транзитом через Минск в Стамбул, а их целью была охрана объекта в одной из африканских стран. При этом передвижение их по Белоруссии организовывала местная компания. В Москве их задержание считают провокацией, устроенной третьей страной.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лукашенко высказался о гражданской войне в Белоруссии после выборов
Лукашенко пообещал всегда быть вместе с Россией
Лукашенко упрекнул Россию в смене братских отношений на партнерские
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:02 8 августа

«Почему Россия нас не защитит?»

Танки против людей, бомбежки и разрушенные города — 12 лет назад Грузия напала на Южную Осетию
15:37Сегодня

В Белоруссии сообщили о беспрецедентных DDos-атаках на сайты госорганов

15:07Сегодня

Помощник президента Абхазии объяснил таран ворот на границе с Россией

15:04Сегодня

Лукашенко обратился к своим соперникам

Бывший СССР00:01 7 августа

«Запад списал Лукашенко»

После выборов Белоруссию ждут большие потрясения. Кто на самом деле готовит в стране переворот?
14:37Сегодня

В Минске задержали и положили на асфальт журналистов «Дождя»

13:32Сегодня

Выборы в Белоруссии признали состоявшимися

13:10Сегодня

В Белоруссии объяснили проблемы с интернетом в день президентских выборов

Бывший СССР16:59 4 августа

«Прекратите! Вы уже опозорились!»

Российские боевики, оппозиция и коронавирус. Чем Лукашенко напугал народ и парламент перед выборами
13:00Сегодня

Лукашенко посоветовал Путину беречься от коронавируса

12:44Сегодня

Лукашенко пообещал всегда быть вместе с Россией

12:13Сегодня

Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по «российским боевикам»

Россия
Анна ПавликоваЧлены «Нового величия» получили до 7 лет тюрьмы
Их признали виновными в попытке свержения власти. Защита считает дело провокацией спецслужб
«Мусорная» история
Как на Руси и в период СССР обращались с отходами
Все материалы
Мир
Захарова назвала задержание россиян в Белоруссии иностранной провокацией
Российский капитан судна с селитрой в Бейруте назвал версии взрыва
В Китае рассказали о появлении нового смертельного вируса
«Их кожа лентами свисала до земли»
75 лет назад США сбросили атомные бомбы на Японию. Выжившие до сих пор помнят ужас тех дней
Россия раскритиковала борьбу Трампа с TikTok
Профессор из халифата
Самый опасный террорист мира: что известно о Разрушителе — новом главе «Исламского государства»?
Все материалы
Бывший СССР
В Белоруссии объяснили проблемы с интернетом в день президентских выборов
«Почему Россия нас не защитит?»
Танки против людей, бомбежки и разрушенные города — 12 лет назад Грузия напала на Южную Осетию
Лукашенко посоветовал Путину беречься от коронавируса
«Запад списал Лукашенко»
После выборов Белоруссию ждут большие потрясения. Кто на самом деле готовит в стране переворот?
Лукашенко пообещал всегда быть вместе с Россией
«Прекратите! Вы уже опозорились!»
Российские боевики, оппозиция и коронавирус. Чем Лукашенко напугал народ и парламент перед выборами
Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по «российским боевикам»
Все материалы
Экономика
Российские аборигены призвали Маска бойкотировать российскую компанию
Падение титана
Доллар десятилетиями доминировал в мировой экономике. Почему его господству приходит конец?
Россиян предупредили о росте цен на мясо
Слушая ваше дыхание
Российские дороги хотят избавить от пьяных водителей. Помогут ли тут хитрые замки и запах перегара?
Россияне нашли замену банковским вкладам
Промо
Точки над «i»
Крупнейший банк России получил престижную международную премию
«Роснефть» опровергла обвинения в связях с событиями в Белоруссии
Все материалы
Силовые структуры
Кровавые хризантемы
Жестокая банда в 2000-х занималась грабежами и убийствами. Ее главарь приходил к жертвам с цветами
Цели номер один
Главные контртеррористические операции СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
«Для меня это незаживающая рана»
25 лет назад в Кандагаре захватили российский Ил-76. Пилот самолета рассказал историю плена и побега
«Завалил мента — уважуха»
Как бывший оперативник угрозыска попал на зону и выстроил отношения с уголовниками
Все материалы
Наука и техника
«Роскосмос» забрал свой брак обратно
«Средняя Азия была чужой землей»
Как русские, туркмены и чеченцы вместе сражались против советской власти
США испытали «предупреждающее Россию» оружие
Это другое
Новый дизайн, высокая цена и 5G: что известно об iPhone 12
США показали удар гиперзвуковым C-HGB
Умирающий от голода ребенок в больнице Самары. 1921-1923 гг.«О них велели забыть»
Кто спасал русских людей от голодной смерти, пока коммунисты боролись за власть
SpaceX испытала лунный корабль
Все материалы
Спорт
ЦСКА одержал победу в первом матче нового сезона РПЛ
Аманда Бирд«У меня были тяжелые, темные времена»
Олимпийская чемпионка была секс-символом мирового спорта. Ее едва не убили депрессия и наркотики
«Ювентус» уволил главного тренера после вылета из Лиги чемпионов
Вячеслав Лемешев«Я ненавидел СССР, но там создавали монстров ринга»
Советский боксер удивил американцев нокаутами и стал звездой в 23 года. Почему он умер молодым?
Фанат назвал «быдлом» гендиректора «Локомотива» и получил ответ
Петр Ян«Приходилось драться, чтобы копейки заработать»
Российский чемпион UFC Петр Ян — о суровой юности, легендарных соперниках и неожиданной популярности
Глава UFC рассказал о переговорах с Мэйуэзером
Все материалы
Культура
Садальский заявил о смерти «Современника»
Группа «Ласковый май»«Любая обезьяна может срифмовать кеды и полукеды»
Ветеран русского рока — о лихих 90-х, голимой попсе и уважении к Кобзону
Рэпер 50 Cent предложил жюри «Эмми» поцеловать его «черную задницу»
«Я устал от болезненных игр»
Секс сквозь ссоры, бунт на танцполе и корова с синтезатором: главные клипы месяца
Популярный кей-поп-певец насмерть сбил человека
Борис Моисеев в составе трио «Экспрессия»Фламинго — розовый, луна — голубая
Борис Моисеев, наглые девицы и, конечно, Вася: кто развлекал россиян, пока танки громили Белый дом
Угрожавшего Tekashi 6ix9ine 26-летнего рэпера застрелили на улице
Все материалы
Интернет и СМИ
Обнаружен способ перехвата сообщений в Telegram
«У людей вообще нет шансов»
 
Объяснен мотив самоубийства ведущей реалити-шоу
Мужчина в Подмосковье снимал ролик для соцсетей и умер
«Ты заслуживаешь смерти»
Белого националиста-пранкера возненавидел весь мир. Почему в России у него появилась армия фанатов?
Доктор Мясников посчитал невозможным остановить коронавирус
Большая игра
Популярную соцсеть поймали на слежке за знаменитостями. Чем это грозит обычным пользователям?
Все материалы
Ценности
Рианна смыла макияж с лица на камеру и удивила поклонников
«У нас девушке в приданое покупают спальню»
Согласие отца, разбитые тарелки и роскошный пир: грузинские свадьбы глазами невест
Фанаты оценили помолодевшую с новым цветом волос Кейт Миддлтон
Утонули в красоте
Как женщины десятилетиями сражались за право раздеваться на пляже наравне с мужчинами
Двухметровая модель рассказала о проблемах из-за роста и жизни с невысоким мужем
Халифа ибн Заид Аль Нахайян«Он не помнит, сколько у него особняков»
Как живет самый богатый президент в мире
Раскрыта стоимость люксовых кед Саакашвили
Все материалы
Путешествия
Названы способы снять дешевое жилье для отдыха в Крыму
Деньги на ветер
Хрустальные вазы, мрамор и золотые троны: как принцы и миллиардеры отдыхают в частных самолетах
Российская стюардесса скопировала образ Анджелины Джоли и впечатлила подписчиков
Россияне массово хлынули в Абхазию после открытия границ
Что происходит на курортах республики и чем ей грозит резкий наплыв отдыхающих?
Бегающие по пляжу на российском курорте крысы попали на видео
Названа дата открытия Черногории для россиян
«У нас кипели страсти»
Первая любовь, дискотеки и приключения после отбоя: как отдыхали советские дети в пионерлагерях
Все материалы
Из жизни
Живот женщины раздулся до аномальных размеров из-за загадочной болезни
Выглядящая на 30 лет 60-летняя женщина раскрыла секрет «вечной молодости»
«Я стоял без связи в чужой стране и не понимал, что делать»
История россиянина, который в 17 лет переехал в Китай
Брат Меган Маркл раскрыл подробности ее отношений с отцом
Крис Кремерс и Лисанн ФронПуть в один конец
Две девушки внезапно пропали в джунглях. Их загадочная смерть годами остается тайной
Драка женщин из-за социальной дистанции попала на видео
«Со временем крыша начинает ехать»
История россиянки о жизни в Польше
Все материалы
Электромобили Hyundai выйдут на рынок под новым брендом
Видео: как оживить правительственный лимузин СССР
Можно ли превратить советский Майбах ГАЗ-14 «Чайка» в сверкающую ласточку за один день?
Пикап Ford F-150 Raptor впервые откажется от рессорной подвески
Меховая машина-собака выезжает в город
Видео: машина-собака из России: как ее мыть, водить и заработать на ней 8 штрафов за вечер?
Британская пресса назвала важнейший автомобиль в истории России
25 автомобилей-бестселлеров России
Самые продаваемые новые машины июля 2020 года
Дрэг-гонку Mercedes-AMG A45, BMW M2 и чипованной Audi RS3 показали на видео
Все материалы
Дом
«Лучшими арендаторами были наркоманы»
Россиянин устал от шумных соседей. Как он смог от них избавиться и не нарушить закон?
«Альтернатива сносу есть»
Как в России решили спасти хрущевские пятиэтажки от реновации
Ломать и строить
Россияне возненавидели свои квартиры за время карантина. Что не так с жильем в стране?
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
Жертва обстоятельств
На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить?
«Страшно вспоминать»
Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
На дорожку
Расходы на стройки собираются увеличить. Как это поможет россиянам?
Все материалы