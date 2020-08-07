Путин и Лукашенко обсудили задержание 33 россиян в Белоруссии

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений. Подробности беседы двух лидеров опубликованы на сайте Кремля в пятницу, 7 августа.

В частности, главы государств обсудили задержание на территории республики 33 россиян. «Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран», — говорится в сообщении.

Российский лидер высказал заинтересованость в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации.

4 августа белорусский президент упрекнул Россию в том, что она изменила братское отношение к республике на партнерское.

В Белоруссии в конце июля задержали 33 гражданина России, которых Минск обвиняет в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии президентских выборов в республике, которые запланированы на 9 августа. Задержанных в республике считают бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Лукашенко требовал от Москвы объяснений.