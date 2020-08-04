Лукашенко упрекнул Россию в смене братских отношений на партнерские

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул Россию в том, что она изменила братское отношение к республике на партнерское. Об этом он заявил во время послания белорусскому народу и парламенту, трансляция доступна в YouTube.

Однако президент подчеркнул, что страны все равно останутся ближайшими союзниками.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия опасается потерять братскую республику.

30 июля государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сообщал, что в России формируются специальные «группы боевиков» для организации провокаций в Белоруссии.

В Кремле отвергли все обвинения и назвали подобные заявления инсинуациями.