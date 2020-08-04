Лукашенко рассказал о страхе России потерять Белоруссию

Россия всегда будет ближайшим союзником Белоруссии, кто бы ни был у власти в обеих странах. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время послания к белорусскому народу и парламенту, трансляция доступна в YouTube.

Он заявил о страхе российской стороны потерять братскую республику.

Ранее 4 августа Минобороны Белоруссии объявило о проведении в Витебской области, граничащей с Россией, военных сборов с 11 августа. Одновременно стало известно, что белорусы в возрасте до 35 лет получают повестки от военкоматов.

29 июля в Белоруссии задержали 33 россиян, которых власти республики считают наемниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского.

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сообщал, что в России формируются специальные «группы боевиков» для организации провокаций в Белоруссии.

В Кремле отвергли все обвинения и назвали подобные заявления инсинуациями.