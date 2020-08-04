Стало известно о подготовке срочной мобилизации в Белоруссии

В Белоруссии призывают мужчин на 25-дневную срочную мобилизацию. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo военного корреспондента Семена Пегова.

Повестки от военкоматов получают, в частности, жители приграничной с Россией Витебской области. Военкоматы оповещают о мобилизации мужчин в возрасте до 35 лет, ранее проходивших службу в рядах Вооруженных сил. По данным журналистов, рассылаются повестки и обзваниваются отдельные граждане.

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Бывшие военнослужащие должны явиться в пункты сбора 10 августа, то есть на следующий день после голосования на президентских выборах. Призывников планируют отправить на 25-дневные сборы. Источники проекта WarGonzo в белорусских силовых структурах не уточняют, проводится ли подготовка к срочной мобилизации исключительно в приграничных с Россией областях или на территории всей республики.

3 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве в августе-ноябре на срочную военную службу граждан, которым исполнилось 18 лет.

29 июля в Белоруссии задержали 33 россиянина, которых власти республики считают наемниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты, блогера Сергея Тихановского.

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сообщал, что в России формируются специальные «группы боевиков» для организации провокаций в Белоруссии.

В Кремле отвергли все обвинения и назвали подобные заявления инсинуациями.