Названо наиболее вероятное место проведения переговоров США и Ирана

Dawn: Исламабад является наиболее вероятным местом проведения переговоров США и Ирана

Исламабад является наиболее вероятным местом проведения нового раунда переговоров между представителями США и Ирана. Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на дипломатические источники.

«Есть два возможных места для проведения технических переговоров — Исламабад и курорт Бюргеншток в Швейцарии. Однако Исламабад — наиболее вероятный вариант», — сказал собеседник издания.

Окончательное решение о месте проведения встречи, которая состоится 11 июля, еще не принято, подчеркивается в материале.

По данным дипломатических источников, на переговорах будут обсуждаться иранская ядерная программа, смягчение санкций против Тегерана и размораживание его активов.

Ожидается, что в ходе обсуждений будут затронуты вопросы региональной безопасности, включая ситуацию в Ормузском проливе и поддержание режима прекращения огня в Ливане.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что США напрямую передавали Ирану данные о возможной ликвидации Израилем отдельных руководителей Исламской Республики для предотвращения подобных операций.