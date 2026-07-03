США за спиной Израиля передавали важную информацию Ирану

WP: США передавали Ирану данные для предотвращения ликвидации его лидеров Израилем

США напрямую передавали Ирану данные о возможной ликвидации Израилем отдельных руководителей Исламской Республики для предотвращения подобных операций. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в Белом доме.

«Высокопоставленные американские чиновники опасались, что Израиль намеревался ликвидировать главных переговорщиков Ирана (...) Возражения Вашингтона против ликвидации министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи и спикера парламента страны Мохаммеда Багера Галибафа были настолько острыми, что весной этого года [США] предприняли беспрецедентный шаг, обратившись к посредникам с просьбой предупредить Иран о целях Израиля», — говорится в материале.

По словам одного дипломата, еще в марте, когда администрация президента США Дональда Трампа начала изучать дипломатические варианты прекращения войны, американские чиновники призвали своих израильских коллег не продолжать нападки на иранских лидеров

Тот факт, что американские чиновники сочли необходимым предпринять дополнительный шаг и предупредить Иран о возможности атак на его главных переговорщиков, демонстрирует напряженность в американо-израильских отношениях и ограниченное влияние администрации Трампа на израильское правительство, отмечают аналитики.

«Это демонстрирует расхождение в военных целях между США и Израилем, а также фундаментальную решимость премьер-министра Израиля [Беньямина Нетаньяху] подорвать любые переговоры, которые могут быть заключены США», — заявил бывший сотрудник Госдепартамента Аарон Дэвид Миллер.

Ранее Трамп заявил, что он является лучшим президентом в истории Израиля. Президент добавил, что не понимает, как американский еврей может голосовать за кандидатов из Демократической партии США.

