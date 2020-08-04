Лукашенко предложил изменить конституцию Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил изменить конституцию страны в ближайшие пять лет. Об этом говорится в его предвыборной программе, опубликованной в издании «Звязда».

По мнению Лукашенко, белорусы готовы брать на себя ответственность за судьбу страны. «Степень этой ответственности установит сам народ. Но по закону. Не на улицах и площадях, а через правовые отношения. Начнем с конституции», — предложил он.

Как полагает президент, жители Белоруссии определят свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти в ходе референдума.

Лукашенко бессменно занимает пост президента Белоруссии с июля 1994 года. Сейчас идет его пятый президентский срок, который истечет в 2020-м. На выборах главы республики в 2001, 2006, 2010 и 2015 годах он набирал не менее 75 процентов голосов. Его сыновья Виктор и Дмитрий занимают высокие государственные посты в белорусской системе власти.