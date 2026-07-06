Последствия ударов по заводу «Квант» в Киеве оценили

Военный эксперт Никулин: Удары по России снизятся после ликвидации завода «Квант»

Количество ударов беспилотников по территории России должно значительно сократиться после того, как Украина лишилась ключевой научно-производственной базы — приборостроительного завода «Квант» в Киеве, заявил военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин. В беседе с «Лентой.ру» он поделился своим мнением.

«Я надеюсь, что количество ударов по территории Российской Федерации с использованием беспилотников будет значительно сокращено. Этого и добивается руководство нашей страны: подавить огневые возможности противника», — сказал Никулин.

По его словам, у ВСУ сейчас большие проблемы с противовоздушной обороной. Это было заметно по кадрам, где ракета ПВО, пытаясь сбить российскую баллистическую ракету, попадает в жилой дом, объяснил специалист. Вокруг Киева, отметил он, собрали практически все, что было, — около десяти дивизионов, больше, чем на всей остальной территории Украины. Однако, по словам военного эксперта, это не спасает: ракет не хватает, как и квалифицированных специалистов, поэтому происходят такие инциденты.

Ранее сообщалось, что в результате российского удара Украина лишилась связанной с ракетами «Нептун» ключевой научно-производственной базы — приборостроительного завода «Квант» («Киев-1»). Предприятие выпускало специализированные комплектующие для военно-воздушных и военно-морских сил Украины — детали, отвечающие за навигацию и ведение огня.

