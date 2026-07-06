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10:01, 6 июля 2026Россия

Украина лишилась связанной с ракетами «Нептун» ключевой научно-производственной базы

МО России сообщило о поражении связанного с ракетами «Нептун» завода «Квант»
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В результате российского удара Украина лишилась связанной с ракетами «Нептун» ключевой научно-производственной базы, приборостроительного завода «Квант» («Киев-1»). О его поражении сообщили в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве сообщили, что предприятие выпускало специализированные комплектующие для военно-воздушных и военно-морских сил Украины — детали, отвечающие за навигацию и ведение огня.

[В Киеве поражен завод «Квант», выпускающий] системы управления огнем, комплексы оптико-электронного противодействия, средства навигации и автоматики для ВВС и ВМС Украины, в том числе управляемых ракет «Нептун-МД»

Минобороны России

Ранее сообщалось, что удар возмездия был нанесен в ответ на террористические атаки Вооруженных сил Украины по гражданским объектам в России. Атака была совершена с помощью высокоточного оружия большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударных беспилотных летательных аппаратов.

Целями массированного удара стали объекты ВПК и ТЭК в Киеве и аэродромы в других украинских регионах

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