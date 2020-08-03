Белоруссия опровергла получение от Украины запроса на выдачу «российских боевиков»

Генпрокуратура Белоруссии опровергла получение запроса на экстрадицию «российских боевиков» из частной военной компании (ЧВК) Вагнера от Украины. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

Начальник отдела информации генпрокуратуры Анжелика Курчак заявила, что со стороны офиса генпрокура Украины не поступало никаких ходатайств относительно задержанных.

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 россиянина, которых власти республики считают наемниками частной военной компании — ЧВК Вагнера. Ранее сообщалось, что их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты, блогера Сергея Тихановского. Украинская сторона заявила, что планирует запросить Белоруссию выдать Киеву 28 членов группы, принимавших участие в боевых действиях в Донбассе.