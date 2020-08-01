Посол в Минске раскрыл детали встречи с арестованными «российскими боевиками»

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев раскрыл журналистам детали встречи с российскими гражданами, которых в Белоруссии называют боевиками ЧВК Вагнера. Арестованным вручили постановления, из которых следует, что их подозревают по двум статьям, но терроризма среди них нет, сказал он. Слова посла передает агентство РИА Новости.

Задержанных подозревают в приготовлении к массовым беспорядкам, сказал посол. На встрече с консулами россиянам задали вопросы относительно целей приезда в Беларусь, «планов дальнейшего перемещения, условий содержания и тех документов, которые были представлены каждому задержанному».

«Постановление, врученное каждому из россиян, означает, что белорусская сторона трактует это задержание с текущего дня как заключение под стражу, — отметил Мезенцев. — Подчеркиваю: согласиться с этим нельзя, потому что нет оснований и не предъявлены факты, которые подтверждают такое подозрение».

«Мы настаиваем на скорейшем освобождении наших граждан и плотном взаимодействии с правоохранительными органами Беларуси и с адвокатами, — завил глава дипмиссии. — Хочу подчеркнуть еще и еще раз: те претензии и двоякие трактовки причин нахождения наших граждан на территории Республики Беларусь видятся необоснованными и надуманными, вызывают крайнее удивление». Мезенцев добавил, что фактов, позволяющих считать, что эти люди были готовы к нарушению общественного порядка, белорусская сторона не предъявила.

Ранее консул в республике Кирилл Плетнев заявил, что во всей ситуации с арестом 33 граждан России прослеживается тенденциозность действий белорусских властей.

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 россиянина, которых власти республики считают наемниками частной военной компании — ЧВК Вагнера. Ранее сообщалось, что их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты, блогера Сергея Тихановского.

Минские власти считают, что в России формируются специальные «группы боевиков» для организации провокаций в Белоруссии. Продолжается розыск 170 сотрудников ЧВК, которые угрожают дестабилизации ситуации в стране накануне президентских выборов, рассказал он.