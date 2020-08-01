Посетивший «российских боевиков» консул оценил обвинения Белоруссии

Заявления минских властей о сговоре задержанных в Белоруссии россиян с оппозиционными политиками Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем являются «надуманной и недействительной позицией», заявил российский консул в республике Кирилл Плетнев телеканалу «Россия 24». Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что российские дипломаты встретились с задержанными в Белоруссии россиянами. Плетнев подчеркнул, что во всей ситуации с арестом 33 граждан страны «явно прослеживается тенденциозность действий белорусских властей».

Материалы по теме Всадники дестабилизации Лукашенко обвинил Россию в попытке сорвать выборы. Но белорусы не поверили и массово вышли на улицы

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 россиянина, которых власти республики считают наемниками частной военной компании — ЧВК Вагнера. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты, блогера Сергея Тихановского.

Минские власти считают, что в России формируются специальные «группы боевиков» для организации провокаций в Белоруссии. Продолжается розыск 170 сотрудников ЧВК, которые угрожают дестабилизации ситуации в стране накануне президентских выборов, рассказал он.