Тихановский удивился обвинениям в связях с задержанными «российскими боевиками»

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что ее муж Сергей, который сейчас в СИЗО, удивился обвинениям в связях с задержанными под Минском «российскими боевиками». Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Новости о том, что о белорусское телевидение показывает его как человека, который связан с задержанными "боевиками" из России, и что "Страна для жизни" (видеоблог Сергея Тихановского — прим. «Ленты.ру») якобы работала под контролем некоего российского политтехнолога [Виталия] Шклярова, Сергей узнал с большим удивлением. Ему такие факты из его биографии неизвестны», — отметила кандидат в президенты Белоруссии.

Светлана Тихановская также добавила, что в четверг и пятницу, 30 и 31 июля, ее супруга в СИЗО посещали адвокаты, при этом «следственных действий не было уже около месяца».

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 россиянина, которых власти республики считают наемниками. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты, блогера Сергея Тихановского.

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сообщил на экстренной встрече с кандидатами в президенты, что в России формируются специальные «группы боевиков» для организации провокаций в Белоруссии. Продолжается розыск 170 сотрудников ЧВК, которые угрожают дестабилизации ситуации в стране накануне президентских выборов, рассказал он.