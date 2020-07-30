Белоруссия заявила о формировании в России специальных «групп боевиков»

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев по итогам экстренной встречи в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сослался на предоставленную информацию о том, что в России формируются специальные «группы боевиков», которые готовятся въехать в республику для организации провокаций. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков сообщил, что под Псковом и Невелем формируются две группировки для совершения провокаций в Белоруссии.

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Кроме того, Дмитриев напомнил, что «в стране сегодня есть 170 боевиков», обученных подрывной и снайперской деятельности. По его информации, они целенаправленно угрожают массовым мероприятиям.

Ранее кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что в страну могут прибыть «группировки для провокаций» из России.

29 июля в Белоруссии задержали 33 россиянина, которых считают наемниками из частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Открыто уголовное дело по статье о подготовке террористического акта. Бойцы дают показания белорусским правоохранителям, заявили в Совете безопасности.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Глава республики Александр Лукашенко, баллотирующийся на шестой срок, считает, что оппозиция хочет устроить революцию. Он жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны «зарубежных кукловодов». Президент предупреждал при этом, что республика может лишиться части своей территории и вернуться к границам 1921 года.