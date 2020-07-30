В Белоруссии заявили о возможном прибытии «группировок для провокаций» из России

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков рассказал, что в страну могут прибыть «группировки для провокаций» из России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на политика Сергея Череченя.

По его словам, на экстренной встрече в Центральной избирательной комиссии кандидатов в президента предупредили, что провокации, скорее всего, будут.

Материалы по теме В Белоруссии заявили о задержании бойцов российской ЧВК Вагнера По данным КГБ, около 200 иностранных наемников собираются устроить провокации перед выборами

Основание так думать — то, что «были задержаны боевики, таких боевиков, скорее всего, на территории Белоруссии еще достаточно много. Плюс готовятся группировки, которые планируют въехать на территорию Белоруссии до 9 августа».

Ранее 29 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко провел срочное совещание Совбеза. Он потребовал от России разъяснить ситуацию с задержанием под Минском бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Группу из 32 граждан России, которых назвали наемниками, задержали в санатории под Минском. Они обратили на себя внимание нехарактерным для туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Еще один человек был задержан на юге Белоруссии. Следственный комитет Белоруссии проводит проверку.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Лукашенко считает, что оппозиция хочет устроить революцию. Он жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны «зарубежных кукловодов». Президент предупредил при этом, что республика может лишиться части своей территории и вернуться к границам 1921 года.