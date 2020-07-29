Лукашенко начал срочное совещание с членами Совбеза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко начал срочное совещание с членами Совета безопасности республики. Об этом сообщает близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого».

Напрямую тема совещания не оглашается, однако канал сообщает о нем вместе с новостью о задержании российских граждан из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Материалы по теме В Белоруссии заявили о задержании бойцов российской ЧВК Вагнера По данным КГБ, около 200 иностранных наемников собираются устроить провокации перед выборами

Ранее писатель Захар Прилепин сообщил, что среди задержанных россиян оказались бывшие бойцы его батальона, воевавшего в Донбассе. По его словам, это два или три человека. Писатель выразил сомнение, что российские наемники приехали в Минск для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Белоруссии.

Группу из 32 россиян, которых назвали наемниками, задержали в санатории под Минском 29 июля. По данным БЕЛТА, они обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Еще один человек был задержан на юге Белоруссии. Утверждается, что все они служат в ЧВК Вагнера. Следственный комитет Белоруссии проводит проверку.