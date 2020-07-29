Лукашенко начал срочное совещание с членами Совбеза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко начал срочное совещание с членами Совета безопасности республики. Об этом сообщает близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого».
Напрямую тема совещания не оглашается, однако канал сообщает о нем вместе с новостью о задержании российских граждан из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Ранее писатель Захар Прилепин сообщил, что среди задержанных россиян оказались бывшие бойцы его батальона, воевавшего в Донбассе. По его словам, это два или три человека. Писатель выразил сомнение, что российские наемники приехали в Минск для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Белоруссии.
Группу из 32 россиян, которых назвали наемниками, задержали в санатории под Минском 29 июля. По данным БЕЛТА, они обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Еще один человек был задержан на юге Белоруссии. Утверждается, что все они служат в ЧВК Вагнера. Следственный комитет Белоруссии проводит проверку.