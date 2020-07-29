Одним из задержанных в Белоруссии россиян оказался снайпер из Донбасса

Одним из задержанных в Белоруссии россиян из числа наемников оказался 42-летний Андрей Бакунович, который воевал в Донбассе и возглавлял снайперскую группу. Об этом сообщает издание «Наша Нива».

По словам его матери, Бакунович был в Калинковичах, спокойно проводил время с женой и детьми, около пяти утра его забрали. «Кто? Не знаю… Силовики. Забрали и увезли в Минск», — рассказала она.

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Ранее стало известно, что среди задержанных оказались выходцы из батальона писателя Захара Прилепина, воевавшего в Донбассе до убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Подразделение перешло в подчинение МВД ДНР.

Группу из 32 россиян, которых назвали наемниками, задержали в санатории под Минском ранее 28 июля. По данным БЕЛТА, они обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Еще один человек был задержан на юге Белоруссии. Утверждается, что все они принадлежат к ЧВК Вагнера. В их отношении проводит проверку Следственный комитет Белоруссии.