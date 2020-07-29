Задержанные в Белоруссии бойцы ЧВК Вагнера нашлись на «Миротворце»

Задержанные в Белоруссии бойцы иностранной частной военной компании (ЧВК), которых называют российскими наемниками из ЧВК Вагнера, нашлись в базе украинского сайта «Миротворец».

Большинство задержанных указаны как «внештатные сотрудники ГРУ РФ из ЧВК Вагнера» и незаконных вооруженных формирований, некоторые — как сотрудники правоохранительных органов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). На сайте также уточняется их дата и место рождения.

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Часть анкет была добавлена под хештегом #VAGNER днем 29 июля, сразу после того, как стали известны имена задержанных в Белоруссии бойцов. Некоторые присутствовали на сайте и до публикации личных данных этих людей в белорусских СМИ.

Ранее писатель Захар Прилепин сообщил, что среди задержанных россиян оказались бывшие бойцы его батальона. По его словам, это два или три человека. Писатель также засомневался, что российские наемники находились в Минске для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

Группу из 32 россиян, которых назвали наемниками, задержали в санатории под Минском ранее 29 июля. По данным БЕЛТА, они обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Также один человек был задержан на юге Белоруссии. Утверждается, что все они принадлежат к ЧВК Вагнера. В их отношении проводит проверку Следственный комитет Белоруссии.