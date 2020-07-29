Бывшие бойцы батальона Прилепина оказались пойманы в Белоруссии

Среди задержанных в Белоруссии россиян из частной военной компании (ЧВК) Вагнера оказались бывшие бойцы батальона писателя Захара Прилепина, когда он был в Донбассе. Об этом он рассказал URA.RU.

По его словам, речь идет о двух или трех бойцах. «Есть там два или три бойца из моего батальона. Собственно, если не десятки, то сотни людей работают в ЧВК и участвуют в боевых конфликтах», — сказал Прилепин. Писатель также засомневался, что российские наемники находились в Минске для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

Группу из 32 россиян, которых назвали наемниками, задержали в санатории под Минском ранее 28 июля. По данным БЕЛТА, они обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Также один человек был задержан на юге Белоруссии. Утверждается, что все они принадлежат к ЧВК Вагнера. В их отношении проводит проверку Следственный комитет Белоруссии.

После убийства в Донецке 31 августа 2018 года первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, батальон Прилепина перешел в подчинение Министерства внутренних дел ДНР, сообщало РИА Новости со ссылкой на депутата Народного совета республики Владислава Бердичевского.