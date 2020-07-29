Россия прокомментировала задержание «российских наемников» в Белоруссии

Белорусские власти не передавали российскому посольству какой-либо официальной информации о задержании российских граждан на территории страны. Об этом заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, сообщает ТАСС.

«Посольство не располагает официальной информацией о задержании в Белоруссии граждан РФ» — сказал Мезенцев. Он уточнил, что посольство запросит официальную информацию у компетентных органов Белоруссии.

Группу из 32 россиян, которых назвали наемниками, задержали в санатории под Минском ранее 28 июля. По данным БЕЛТА, они обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Также один человек был задержан на юге Белоруссии. Утверждается, что все они принадлежат к ЧВК Вагнера. В их отношении проводит проверку Следственный комитет Белоруссии.