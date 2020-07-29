Появились кадры задержания «российских наемников» в Белоруссии

Телеканал «Беларусь 1» показал видео задержания бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК), которых назвали российскими наемниками. Сюжет опубликован в Telegram.

На кадрах показан момент задержания подозреваемых, а также найденные при них вещи, в числе которых российские паспорта, телефоны, банковские карты и презервативы. Кроме того, на камеру попала форма задержанных и брошюры с советами по ее эксплуатации.

Группу из 32 человек задержали в санатории под Минском ранее 28 июля. По данным БЕЛТА, они обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Также один человек был задержан на юге Белоруссии. Утверждается, что все они принадлежат к ЧВК Вагнер. В их отношении проводит проверку Следственный комитет Белоруссии.