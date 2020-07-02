Лукашенко предупредил Белоруссию об угрозе сценария «заграничных кукловодов»

Мир находится на грани смены эпох, которая снова разделит его историю на до и после, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Если пойдем по навязанным сценариям вслед за теми, кем руководят, как я уже говорил, заграничные кукловоды, перестанем быть белорусами. Белорусами, которые в самые трудные времена выходили победителями», — предупредил глава государства о стоящих перед властью угрозах.

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По словам Лукашенко, время ставит белорусов перед новым вызовом. «И каждый мыслящий человек задается сегодня вопросом: какое место в геополитическом пространстве в ближайшем будущем займет Белоруссия?» — сказал президент и добавил, что Белоруссия сегодня «на разрыв».

«С Востока нас боятся потерять (и я это не скрываю, и понимаю наших братьев-россиян). Да мы и бежать никуда не собираемся: просто хотим, что в нашем общем доме, где мы жили и живем как братья, к нам относились по-человечески. Вот единственное требование, все остальное сами заработаем», — заявил Лукашенко.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Лукашенко, который намерен баллотироваться на шестой срок, заявлял, что в стране хотят устроить революцию. Он жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны иностранных «кукловодов». По словам Лукашенко, российские Telegram-каналы распространяют «жуткие фейки» для дискредитации белорусской власти.

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