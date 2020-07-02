Лукашенко заявил о тысячелетнем пути белорусов к независимости

К своей независимости белорусы шли более тысячи лет. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню независимости, передает БЕЛТА.

«Да, к своей независимости белорусы шли более тысячи лет. Почти во все времена, начиная с глубокой древности, это был путь борьбы. Борьбы с суровым климатом за урожай, с захватчиками за землю, с угнетателями за свободу, с интервентами за веру, культуру и традиции», — отметил он.

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По мнению Лукашенко, День независимости, который отмечается 3 июля, стал символом свободы белорусского народа, который победил смерть в самой страшной войне в истории человечества. Он подчеркнул, что Великая Отечественная стала войной за место белорусов в истории, а молодой республики — на карте мира.

«Годы оккупации наглядно и жестоко показали людям истинный смысл таких понятий, как безопасность, свобода, суверенитет и независимость. Эти ценности могли быть потеряны навсегда, но были обретены в день освобождения нашей столицы — города Минска, — сказал Лукашенко. — С тех пор сменилось почти четыре поколения белорусов. Но память о героях, которые подарили нам будущее, живет в наших сердцах. В ней много боли, но еще больше гордости. В ней осознание, что все мы, современные белорусы, являемся носителями гена победителей».

29 июня сообщалось, что Лукашенко на закрытом выступлении перед активом Минской области предупредил, что республика может лишиться части своих территорий и вернуться к границам 1921 года.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Лукашенко, который намерен баллотироваться на шестой срок, заявлял, что в стране хотят устроить революцию. Он жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию. По словам Лукашенко, российские Telegram-каналы распространяют «жуткие фейки» для дискредитации белорусской власти.

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