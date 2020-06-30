Соперник Лукашенко поделился мнением о белорусизации и русском языке

Соперник Александра Лукашенко на предстоящих 9 августа президентских выборах в Белоруссии Валерий Цепкало поделился мнением о культурной и языковой политике в стране. Об этом политик рассказал в интервью «Ленте.ру».

На вопрос о том, продолжит ли он курс на белорусизацию в случае, если станет президентом, Цепкало ответил, что русский язык является культурным достоянием Белоруссии.

«Надо, безусловно, развивать национальный язык, но исторически белорусские земли находились между двумя соперничающими русскими цивилизациями — Литовской и Московской. И белорусские земли внесли в развитие русского языка вклад не меньший, а, может быть, и больший, чем Московская цивилизация», — сказал политик, напомнив о таких деятелях, как Франциск Скорина и Симеон Полоцкий.

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По мнению Цепкало, юридический русский язык, использовавшийся в XVI веке на территории современной Белоруссии был ближе к современному русскому, чем тот, который применяли в Московском государстве. Он напомнил о Статуте 1529 года, написанном на западнорусском языке, — первом своде законов Великого княжества Литовского.

«Говорить поэтому о том, что это не наше, — неправда. Мы были бы плохими инвесторами, которые вложили в духовную культуру огромный вклад, свою энергетику, а потом сказали бы "мне это не надо, это не мое". Есть, безусловно, белорусский национальный язык, развивавшийся параллельно и традиционно принадлежавший к западнославянскому языковому крылу. Но и то, и другое является нашим культурным достоянием, от которого мы не то что не можем отказываться, мы его должны всячески развивать», — резюмировал он.

24 июня бывший руководитель белорусского Парка высоких технологий Валерий Цепкало подал документы на регистрацию своей кандидатуры на пост главы государства. Он предоставил в Центризбирком 160 тысяч подписных листов при проходном минимуме в 100 тысяч. Цепкало подчеркнул, что полностью уверен в законности всех собранных документов и не видит ни одной причины, по которой ему могут отказать в регистрации. Накануне стало известно, что МВД начало доследственную проверку в отношении политика после заявления некоего гражданина Турции о «противоправной деятельности» участника президентской гонки.

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