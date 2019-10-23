Лукашенко назвал себя белорусскоязычным на русском

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переписи назвал родным для себя белорусский язык. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Заполнял анкету президент на русском языке, в графе "родной язык" (усвоенный первым в раннем детстве) указал белорусский», — сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

«О важности этой масштабной акции для дальнейшего развития страны излишне говорить не надо. Поэтому президент, безусловно, не остался от нее в стороне», — добавила она.

Перепись населения началась в Белоруссии 4 октября. Предварительные итоги будут готовы до 3 февраля 2020 года, основные — до 1 июня 2020 года.

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Ранее Лукашенко заявил, что власти Белоруссии не хотят делать русский язык «яблоком раздора». По словам Лукашенко, русский и белорусский языки имеют равный правовой статус. Отвечая на вопрос украинского журналиста о том, что в стране предпочтение отдается русскому языку, президент заявил, что он «побаивается вводить в абсолют этот вопрос». Он напомнил, что решение о равном статусе двух языков принималось гражданами во время референдума в 1995 году, поэтому он не видит в этом большой проблемы.

Русский язык в Белоруссии носит статус государственного с 1995 года. Тогда в республике прошел референдум, на котором 83,3 процента граждан поддержали инициативу по закреплению в конституции двуязычности страны. Согласно данным последней переписи населения, которая прошла в Белоруссии в 2009 году, 70 процентов населения назвали языком домашнего общения русский, а белорусский — 23 процента.

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