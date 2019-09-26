Лукашенко отказался делать русский язык яблоком раздора

Власти Белоруссии не хотят делать русский язык «яблоком раздора», заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с представителями украинских СМИ. Слова главы государства передает БЕЛТА.
По словам Лукашенко, русский и белорусский языки имеют равный правовой статус. Отвечая на вопрос украинского журналиста о том, что в стране предпочтение отдается русскому языку, президент заявил, что он «побаивается вводить в абсолют этот вопрос». Он напомнил, что решение о равном статусе двух языков принималось гражданами во время референдума в 1995 году, поэтому он не видит в этом большой проблемы.
«Что касается тенденции — да, мы больше говорим на русском, нежели на белорусском», — сказал Лукашенко.
Президент рассказал, что не хочет политизировать вопрос о правовом статусе языков, хотя его часто критикуют по этому поводу. При этом глава государства особо отметил, что в стране белорусский язык знают практически все, и в последние годы власти делают немало для его популяризации среди населения.
«Не надо ломать население и заставлять разговаривать на том языке, на котором власть хотела бы, даже если это чем-то обосновано. На это надо время. И идти надо очень аккуратно и спокойно», — заявил президент.
Ранее белорусский лидер заявил, что Минск готов взять под свой контроль российско-украинскую границу в Донбассе с помощью миротворцев и своих войск. Кроме того, он высказал мнение, что Украина должна быть единой и неделимой.