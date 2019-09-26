Лукашенко высказался за единство и неделимость Украины

Украина должна быть единой и неделимой. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями украинских СМИ, пишет БЕЛТА.

Как отметил Лукашенко, Минск будет строить отношения с Киевом исходя из этой позиции. В качестве примера он привел ситуацию с бывшей Югославией, которую «поделили на части». «Подумайте, кому выгодно, чтобы Украина не была Украиной», — отметил президент.

Кроме того, Лукашенко заявил о необходимости сделать любые шаги, чтобы война в Донбассе была прекращена и территория вернулась Украине.

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В качестве шага по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины Лукашенко предложил ввести миротворцев и взять под контроль участок украинско-российской границы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что минскими договоренностями это не предусмотрено, и необходимо понять отношение участников конфликта к предложению белорусской стороны.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

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