Представители ЛНР обратились к украинцам

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) выступила с обращением к жителям подконтрольных Киеву территорий Донбасса. Слова офицера пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Ивана Филипоненко передает РИА Новости.

В обращении Филипоненко заявляет, что «украинские оккупанты», несмотря на объявленное перемирие, продолжают «подвергать смертельной опасности мирное население». Это связано с тем, что, как утверждает представитель самопровозглашенной республики, украинские военные размещают на территории населенных пунктов военную технику.

В связи с происходящим Филипоненко призвал украинцев не допускать подобных эпизодов, особенно в случаях, когда военную технику размещают вблизи жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. О подобных случаях он призывает сообщать представителям ОБСЕ, работающим в Донбассе.

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Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили в подконтрольных Киеву населенных пунктах Донбасса танки и артиллерию, тем самым нарушив условия установленного в июле бессрочного абсолютного перемирия. Речь идет о населенных пунктах Новоеленовка, Херсонес и Двуречье. В первом размещены четыре танка и два БТР, а в Херсонесе и Двуречье — около 15 гаубиц.

Бессрочное перемирие в зоне боевых действий на юго-востоке Украины впервые удалось установить в июле 2019 года на заседании трехсторонней контактной группы в Минске. Уникальность перемирия заключалась еще и в том, что оно включало в себя дополнительные меры обеспечения режима прекращения огня, в частности, запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.

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