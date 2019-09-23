В команде Зеленского рассказали о видении особого статуса Донбасса

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинская власть не намерена идти на федерализацию страны ради возвращения Донбасса. Об этом он рассказал в интервью изданию «Левый берег».

По его словам, реинтеграция неподконтрольных Киеву территорий возможна только в состав унитарной Украины. «Мы точно никогда не допустим федерализации нашей страны. Мы точно никогда не допустим потери наших территорий. Мы точно хотим прекратить войну. Мы точно хотим реинтегрировать Донбасс в Украину. Мы точно хотим, чтобы Украина была единая. И вот на этих основных принципах строится весь переговорный процесс», — пояснил Ермак.

Также помощник украинского лидера отметил, что он бы не подписывал минские соглашения в их нынешнем виде. «Я понимаю, что сейчас легче всего критиковать и что альтернативы им не появилось. Но мы собрали большое количество экспертов и, базируясь на том, что уже существует, выработали свою позицию».

По мнению Ермака, особый статус самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не является предметом переговорного процесса ни в Минске, ни в «нормандском формате».

Минские соглашения, подписанные представителями Киева и самопровозглашенных республик, предусматривают незамедлительное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений на линии соприкосновения, проведение конституционной реформы на Украине по закреплению за Донбассом особого статуса, а также проведение выборов на неподконтрольных Украине территориях.

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