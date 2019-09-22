Украина раскрыла свое видение «формулы Штайнмайера»

«Формула Штайнмайера» ляжет в основу законопроекта, который будет публично обсуждаться и приниматься парламентом Украины. Об этом помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил в Facebook.

По его словам, реализация предложений по Донбассу не должна стать «разовым решением». «Процесс имплементации формулы имеет несколько этапов. (...) Формула — это не закон», — объяснил помощник главы государства, добавив, что важно учитывать мнение общественности.

Ермак заключил, что для начала необходимо прекратить огонь в Донбассе. «Над этим и работаем. Делайте выводы, полагаясь на результаты наших действий, а не на допущения», — написал он.

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Встреча контактной группы по Донбассу в Минске, во время которой представители Киева отказались подписать «формулу Штайнмайера» по закреплению за Донбассом особого статуса состоялась 18 сентября. Отмечалось, что действия украинской делегации поставили под угрозу срыва подготовку саммита «нормандской четверки».

«Формула Штайнмайера» — предложения бывшего министра иностранных дел Германии, ныне президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера по закреплению за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях. Формула предполагает, что в день проведения выборов в неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей на Украине на временной основе начнет действовать закон об особом статусе этих территорий.

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