Кремль прокомментировал срыв Киевом соглашения по Донбассу

Выдвижение Киевом условий к «формуле Штайнмайера» по закреплению особого статуса за Донбассом противоречит ранее имевшимся договоренностям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в четверг, 19 сентября.

«Вчерашняя ситуация лишний раз подтверждает правоту позиции, которую занимает президент [России Владимир] Путин: что встреча ради встречи вряд ли может быть результативной», — сказал он.

По словам официального представителя Кремля, сначала стороны должны проделать большую подготовительную работу. Песков также отметил, что ранее украинские власти демонстрировали согласие с формулой.

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Ранее представитель России в контактной группе по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины Борис Грызлов обвинил Киев в срыве соглашения о порядке правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса. Накануне стало известно, что Киев на встрече в Минске отказался подписывать «формулу Штайнмаера» по закреплению за Донбассом особого статуса. В результате встреча «нормандской четверки» оказалась под угрозой срыва, писал ТАСС. В тот же день глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев согласовал использование так называемой «формулы Штайнмайера» при урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе.

Формула Штайнмайера — это предложения бывшего главы МИД Германии, нынешнего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмаера. Они предполагают закрепление за Донбассом особого статуса, а также возможную амнистию и проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Киев неоднократно обвинял Россию в причастности к боевым действиям. Москва опровергает все обвинения, указывая на их голословность.

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