Киев поставил встречу «нормандской четверки» под угрозу срыва

Киев на встрече в Минске отказался подписывать «формулу Штайнмайера» по закреплению за Донбассом особого статуса. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом переговоров контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, передает в среду, 18 сентября, ТАСС.

Отмечается, что в ходе встречи членам группы предлагалось подписать документ, чтобы впоследствии приступить к разведению сил и средств в районе населенных пунктов Петровское и Золотое.

«Однако украинская делегация отказалась подписывать документ, что поставило под угрозу срыва подготовку саммита "нормандской четверки"», — рассказал собеседник агентства.

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15 сентября спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что реализация «формулы Штайнмайера» возможна только после того, как на указанных территориях состоятся выборы. Он подчеркнул, что голосование на территории Донбасса должно быть независимым.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.

«Формула Штайнмайера» — предложения бывшего министра иностранных дел Германии, ныне президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера по закреплению за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Киев неоднократно обвинял Россию в причастности к боевым действиям. Москва опровергает все обвинения, указывая на их голословность.

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