Порошенко объяснил роспуск ЦИК Украины происками России

Решение нынешних властей Украины о роспуске ЦИК могло быть принято ради дальнейших уступок Киева Москве в переговорном процессе по Донбассу. Об этом написал бывший президент Петр Порошенко в своем Facebook.

«Особое беспокойство вызывают выборы на оккупированных территориях. Все больше сигналов, что без выполнения компонента минских соглашений, касающегося безопасности [Украины], они могут состояться в российских условиях», — сказал он.

Порошенко подчеркнул, что международные организации и наблюдатели оценили работу ЦИК Украины на президентских и парламентских выборах как соответствующую европейским стандартам.

По его мнению, решение о роспуске ЦИК — это «выстрел себе в ногу» для президента Владимира Зеленского и его правящей партии «Слуга народа», поскольку оно ставит под сомнение легитимность и главы государства, и парламента.

О том, что власти Украины рассматривают возможность провести местные выборы на всей территории страны, включая самопровозглашенные республики Донбасса, сообщил ранее глава МИД Вадим Пристайко. По его словам, это отвечает как Минским соглашениям, так и «формуле Штайнмайера» — комплексу предложений по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, который планируется обсудить на следующей встрече «нормандского формата».

Позже Зеленский уточнил, что к вопросу о проведении выборов в Донбассе можно будет вернуться только тогда, когда с неподконтрольных территорий полностью выведут войска и решится вопрос с обменом пленными. Он подчеркнул, что выборы должны будут пройти по украинским законам.

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