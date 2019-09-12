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Зеленский уточнил детали встречи по Донбассу в «нормандском формате»

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Вадим Пристайко, Владимир Зеленский

Украина настаивает, чтобы лидеры стран «нормандской четверки» согласовали встречу по ситуации в Донбассе в сентябре. Об этом заявил журналистам президент Владимир Зеленский после встречи с финским коллегой Саули Ниинисте в Киеве, передает «Интерфакс».

По его словам, переговоры о сроках встречи пока продолжаются. «Сейчас у нас, буду говорить честно, даты нет», — сказал он.

Зеленский надеется обсудить с лидерами России, Германии и Франции «формулу Штайнмайера» и все пункты Минских соглашений. Кроме того, подчеркнул украинский лидер, представители Киева уже продолжили переговоры о дальнейших обменах заключенными в рамках трехсторонней контактной группы, куда также входят представители Москвы и ОБСЕ.

«Обсуждаем (...) сроки и этапы», — сказал Зеленский.

9 сентября о необходимости провести встречу в «нормандском формате» в скором времени заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. В конце августа о планах обсудить ситуацию в Донбассе сообщала канцлер Германии Ангела Меркель.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.

«Формула Штайнмайера» — предложения бывшего министра иностранных дел Германии, ныне президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера по закреплению за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.

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