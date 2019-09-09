В МИД Украины рассказали о возможной встрече Зеленского с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский уже в сентябре сможет встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках «нормандского формата». О перспективах проведения мероприятия в понедельник, 9 сентября, рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает ТАСС.

«Я могу сказать, что есть инициатива провести это в ближайшее время. Как минимум президент Зеленский готов это сделать не только до декабря, а в этом месяце», — сказал Пристайко. По его словам, договоренности о проведении в сентябре встречи «нормандской четверки» были достигнуты «фактически со всеми участниками» формата. При этом с кем именно из сторон согласование вызвало затруднения, не сообщается.

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Ранее вопрос проведения встречи «нормандской четверки» был затронут во время телефонного разговора Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. В ходе разговора Путин заявил Макрону, что повестку дня очередного саммита «нормандской четверки» нужно тщательно подготовить, а также обратил внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, которые были достигнуты на встречах в Париже и Берлине в 2015-2016 годах.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.

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