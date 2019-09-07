Зеленский понадеялся на полное прекращение огня в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на продолжение минского процесса по Донбассу, чтобы прекратить боевые действия в этом регионе, передает ТАСС.

«Мы будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных и продолжать в минском процессе разведение войск [в Донбассе] двумя этапами (...), а потом разведение по всей территории, и потом прекращение огня по всей территории и прекращение войны», — сказал Зеленский, встречая в аэропорту Киева прилетевших из Москвы украинских заключенных.

Материалы по теме По минскому полю Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе? Россия и Украина обменялись заключенными Стороны передали друг другу по 35 человек, в обмен вошли Олег Сенцов и все моряки

Ранее 7 сентября президент Украины сообщил о телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Темой беседы двух лидеров стал обмен заключенными. Зеленский заявил, что они с Путиным «сделали все, что обещали, не изменяя по ходу договоренности».

Обмен заключенными между РФ и Украиной по формуле «35 на 35» состоялся ранее в субботу. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими гражданами.

В конце августа министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о предложенных Зеленским шагах, направленных на налаживание контактов с людьми за линией соприкосновения в Донбассе. На реализацию этого плана, по словам главы МИД, у Киева есть полгода.

Минские соглашения в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В ходе последней встречи с президентом России Владимиром Путиным его французский коллега Эммануэль Макрон настаивал на проведении очередного заседания в «нормандском формате».

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