В Киеве назвали срок урегулирования ситуации в Донбассе

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о планах за полгода добиться прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе. Об этом сообщает УНН.

По его словам, президент Владимир Зеленский предложил ряд компромиссных шагов, направленных на налаживание контактов с людьми за линией соприкосновения. «Критически важно другое — мы на это имеем полгода», — отметил он, добавив, что нацеливает дипломатическую службу на этот срок.

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Вадим Пристайко 29 августа вошел в состав нового кабинета министров Украины. На посту главы МИД он сменил Павла Климкина, отвечавшего за внешнюю политику страны с 2014 года.

Ранее Пристайко заявил, что Киев готов подумать над выборами в Донбассе, амнистией и снятием торговых ограничений. По его словам, руководство Украины готово пойти на такие шаги, в случае если процесс урегулирования в Донбассе продолжит продвигаться.

Проведение выборов в Донбассе, амнистия для участников военных действий и снятие торговых ограничений прописаны в Минских соглашениях. Ранее против предоставления амнистии для участников боевых действий в Донбассе выступил лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

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