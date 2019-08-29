В ДНР остались недовольны желанием Украины включить США в переговоры по Донбассу

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) раскритиковали идею включения США в процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом сообщают РИА Новости.

«Изменение состава спустя пять лет не имеет смысла, поскольку не решит коренных проблем, стоящих на пути мирного разрешения конфликта. В лучшем случае, это еще больше усложнит ход переговоров, а в худшем — парализует весь процесс политического урегулирования», — отметила глава МИД республики Наталья Никонорова.

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По ее словам, попытки изменить формат переговоров и привлечь новых участников «демонстрируют непонимание Киевом его сути». Никонорова считает, что власти США имеют огромное влияние на политический курс украинских властей, и «будь они всерьез заинтересованы поспособствовать скорейшему завершению конфликта, они бы сделали это и без участия в заседаниях нормандского формата».

Собеседница агентства уточнила, что, в первую очередь, это касается закрепления в конституции Украины особого статуса Донбасса, «который Киев пытается подменить различными информационными фантомами, такими как "общая децентрализация"».

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28 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна «была бы рада» присоединению США к «нормандскому формату». Несколькими днями ранее спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон готов присоединиться к переговорам в «нормандском формате», если это потребуется.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей России, Германии, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.

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