США приготовились присоединиться к «Нормандскому формату»

Соединенные Штаты готовы присоединиться к переговорам в «нормандском формате», если это потребуется. Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает телеканал LRT.

«Мы хорошо сотрудничаем со всеми сторонами. Если понадобится расширить формат — конечно, мы присоединимся. В то же время, мы полностью поддерживаем существующий формат», — сказал Волкер.

Дипломат подчеркнул, что ключевая проблема урегулирования конфликта на Украине — не какой-либо формат переговоров, а «политическая воля России к соблюдению своих обязательств в рамках минских соглашений».

20 августа сообщалось, что новый саммит в этом формате, возможно, состоится до конца 2019 года.

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О том, что общение с президентом Украины Владимиром Зеленским «внушает осторожный оптимизм» и дает надежду на новый саммит «Нормандской четверки» 19 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

6 августа Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате». Свое заявление он сделал после обстрелов возле села Павлополь Донецкой области, в результате которых погибли четыре морских пехотинца из состава Объединенных сил Украины.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.

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